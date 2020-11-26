Şanlıurfa'da tırda 26 kilogram uyuşturucu ele geçirilmesine ilişkin iki kişi tutuklandı - Son Dakika

Şanlıurfa'da tırda 26 kilogram uyuşturucu ele geçirilmesine ilişkin iki kişi tutuklandı

26.11.2020 12:27
Şanlıurfa'da tırda 26 kilogram uyuşturucu ele geçirilmesine ilişkin iki kişi tutuklandı, System.String[]

Şanlıurfa'da tırda meyve kasalarının arasına gizlenmiş 26 kilogram skunk ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

Şanlıurfa'da tırda meyve kasalarının arasına gizlenmiş 26 kilogram skunk ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince durdurulan bir tırda yapılan aramada 26 kilogram uyuşturucunun bulunduğu operasyonda yakalanan iki şüphenin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Şanlıurfa'da, 23 Kasım'da, polis ekiplerince durdurulan bir tırda, dedektör köpek yardımıyla aramada dorsedeki boş meyve kasalarının arasına gizlenmiş çanta ve torbalarda 26 kilogram skunk ele geçirilmiş, iki şüpheli gözaltına alınmıştı.

Narkotik Suçlarla Mücadele, Emniyet Müdürlüğü, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da tırda 26 kilogram uyuşturucu ele geçirilmesine ilişkin iki kişi tutuklandı - Son Dakika


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