Son dakika haber: Tırın çarptığı çocuk ağır yaralandı - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tırın çarptığı çocuk ağır yaralandı.
Şeyhmus Demir yönetimindeki 21 TD 050 plakalı tır, Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolu Güney Mahallesi yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Güney Az'a (3) çarptı.
Yaralanan çocuk, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hayati tehlikesi bulunan Az, burada yapılan müdahalenin ardından Şanlıurfa'ya sevk edildi.
Sürücü Demir, polis tarafından gözaltına alındı.
- Kaynak: AA
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