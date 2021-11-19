ŞANLIURFA - Tırın otomobile çarpması sonucu 5 kişi yaralandı - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde tırın otomobile çarptığı kazada 5 kişi yaralandı.
Akçakale-Şanlıurfa kara yolunun 12'nci kilometresinde sürücüsü henüz belirlenemeyen tır, aynı istikamette seyir halindeki Mahmut Taştan'ın kullandığı 63 NK 639 plakalı otomobile yandan çarptı.
Kazada otomobil sürücüsü Taştan ile aynı araçtaki 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Harran ve Şanlıurfa'daki hastanelere kaldırıldı.
Bu arada kaza yerinden geçen AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan, yaralıların durumlarıyla ilgili bilgi aldı.
Kaynak: AA
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