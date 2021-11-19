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ŞANLIURFA - Tırın otomobile çarpması sonucu 5 kişi yaralandı - Son Dakika

ŞANLIURFA - Tırın otomobile çarpması sonucu 5 kişi yaralandı

19.11.2021 16:51

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde tırın otomobile çarptığı kazada 5 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde tırın otomobile çarptığı kazada 5 kişi yaralandı.

Akçakale-Şanlıurfa kara yolunun 12'nci kilometresinde sürücüsü henüz belirlenemeyen tır, aynı istikamette seyir halindeki Mahmut Taştan'ın kullandığı 63 NK 639 plakalı otomobile yandan çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü Taştan ile aynı araçtaki 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Harran ve Şanlıurfa'daki hastanelere kaldırıldı.

Bu arada kaza yerinden geçen AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan, yaralıların durumlarıyla ilgili bilgi aldı.

ŞANLIURFA - Tırın otomobile çarpması sonucu 5 kişi yaralandı
ŞANLIURFA - Tırın otomobile çarpması sonucu 5 kişi yaralandı
ŞANLIURFA - Tırın otomobile çarpması sonucu 5 kişi yaralandı
ŞANLIURFA - Tırın otomobile çarpması sonucu 5 kişi yaralandı
ŞANLIURFA - Tırın otomobile çarpması sonucu 5 kişi yaralandı
ŞANLIURFA - Tırın otomobile çarpması sonucu 5 kişi yaralandı
ŞANLIURFA - Tırın otomobile çarpması sonucu 5 kişi yaralandı
ŞANLIURFA - Tırın otomobile çarpması sonucu 5 kişi yaralandı

Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ŞANLIURFA - Tırın otomobile çarpması sonucu 5 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: ŞANLIURFA - Tırın otomobile çarpması sonucu 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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