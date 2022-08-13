Tırın yükleme rampasının altında kalan işçi öldü - Son Dakika
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Tırın yükleme rampasının altında kalan işçi öldü

13.08.2022 14:55
Tırın yükleme rampasının altında kalan işçi öldü

Şanlıurfa'da tırın yükleme rampasının altında kalan yabancı uyruklu işçi hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da tırın yükleme rampasının altında kalan yabancı uyruklu işçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa- Akçakale çevreyolunun kırsal Konuklu Mahallesi yakınlarında bulunan bir petrol istasyonunda yaşandı. İddiaya göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 63 ALL 198 plakalı tırın yükleme rampası seyir halindeyken arızalanarak yerde sürüklendi. Tırı petrol istasyonuna park eden sürücü, tamir için yabancı uyruklu Alabd Aljalil'e (31) haber verdi. Tamir yaptığı sırada hidroliği boşalan yükleme rampası şahsın üzerine düştü. Durumu görenler sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Ceset, yapılan incelemenin ardından otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

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Arızasını gidermek istediği TIR'ın yükleme rampasının altında kalıp öldü Arızasını gidermek istediği TIR'ın yükleme rampasının altında kalıp öldü Otomobil koyun sürüsüne daldı Otomobil koyun sürüsüne daldı
Kaynak: İHA

Konuklu Mahallesi, Şanlıurfa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tırın yükleme rampasının altında kalan işçi öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tırın yükleme rampasının altında kalan işçi öldü - Son Dakika
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