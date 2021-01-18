Şanlıurfa'da tiyatro dalında 5 kişiye "Emek ve başarı" ödülü verildi - Son Dakika

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Tiyatro ekibine, Yeni Tiyatro Dergisi tarafından 2. Anadolu Emek ve Başarı Ödülleri kapsamında kültür ve sanata katkılarından dolayı 5 kişiye ödül verildi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Ekibi, tiyatro dalının en prestijli ödülleri arasında gösterilen Yeni Tiyatro Dergisi Anadolu Emek ve Başarı Ödülleri törenine gösterdiği performans dolayısıyla adeta damga vurdu.

Tiyatroya katkılarından dolayı Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanı Niyazi Kocadağ ile Büyükşehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Hasan Ocakoğlu, oyuncular Ferhat Turgut ve Emrah Aşkın Yeni Tiyatro Dergisi tarafından 2. Anadolu Emek ve Başarı Ödülleri kapsamında "Emek ve Başarı" ödülüne layık görülen isimler oldu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Hasan Ocakoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, verilen ödüllerle gurur duyduklarını söyledi.

Büyükşehir Belediyesinin ciddi katkılarıyla ekip olarak büyük bir özveriyle çalıştıklarını vurgulayan Ocakoğlu, "Oldukça zorlu ve sıkıntılı geçen bir yılı geride bıraktık. Pandemiye rağmen arkadaşlarımızla olabildiğince çok çalışmaya gayret ettik. Bu ödüller bizi çok mutlu etti. Hem ekip hem de bireysel bazda aldığımız ödüller, çalışma azmimizi kuşkusuz artıracaktır. Şanlıurfalı tiyatrocular işini layıkıyla yapmaya çalışıyor bu anlamda bize her türlü desteği sağlayan Büyükşehir Belediyemize ve tüm birimlerine katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. En büyük teşekkürü ise sürekli bizi takip eden tiyatroseverler hak ediyor. Seyircilerimiz oldukça biz daha güzlü ve başarılı olmaya devam edeceğimize inanıyoruz. Bu ödüllerin tesadüf olmadığını önümüzdeki dönemlerde daha iyi kanıtlayacağız." diye konuştu.