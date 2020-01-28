Şanlıurfa'da toplanan yardımlar deprem bölgesine gönderildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da toplanan yardımlar deprem bölgesine gönderildi - Son Dakika

Şanlıurfa'da toplanan yardımlar deprem bölgesine gönderildi

15 dakika önce

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde toplanan yardımlar, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremden zarar görenlere gönderildi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde toplanan yardımlar, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremden zarar görenlere gönderildi.

Depremzedelere yardım etmek isteyenlerin Siverek Belediyesine başvurmaları üzerine başlatılan kampanya kapsamında toplanan mont, ayakkabı, battaniye, ısıtıcı gibi çeşitli yardım malzemeleri, kamyonlara yüklenerek deprem bölgesine ulaştırıldı.

Yardımlar, Elazığ Belediyesine ait Hayır Çarşısı Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

Elazığ Belediyesi yetkilileri, yardım malzemelerinin kısa zamanda zor durumda kalan depremzedelere iletileceğini belirtti.

Hayır Çarşısı Müdürü Erkan Ünal, depremin ardından bölgeye yardımların geldiğini belirterek, "Elazığ'da yaşanan depremden dolayı Siverek'ten gelen arkadaşlarımız bizlere yardımcı oldu. Gıda, giyim, bakliyat, battaniye ve yatak gibi malzemeleri bizlere ulaştırdıkları için Siverek halkına ve belediyeye teşekkür ediyoruz. Biz Elazığ halkı, Elazığ Belediyesi ve Hayır Çarşısı olarak minnettarız." dedi.

Siverek Belediyesi ise başlattıkları yardım kampanyasına destek veren ilçe halkına teşekkür etti.

Şanlıurfa'da toplanan yardımlar deprem bölgesine gönderildi

Şanlıurfa, Siverek, Elazığ, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 04:23 Kaynak: AA
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