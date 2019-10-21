Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da toplantı ve gösteri yürüyüşleri 30 gün yasaklandı
Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da toplantı ve gösteri yürüyüşleri 30 gün yasaklandı

Şanlıurfa'da toplantı ve gösteri yürüyüşleri 30 gün yasaklandı

40 dakika önce

Şanlıurfa Valiliğince kent genelinde açık hava toplantıları ve gösteri yürüyüşleri gibi etkinliklerin 30 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.

Şanlıurfa'da toplantı ve gösteri yürüyüşleri 30 gün yasaklandı, System.String[]

Şanlıurfa Valiliğince kent genelinde açık hava toplantıları ve gösteri yürüyüşleri gibi etkinliklerin 30 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.

Valilik internet sitesinden yapılan duyuruda, kentte valilik ve kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinliklerin dışında planlanan tüm etkinliklerin 20 Ekim-18 Kasım arasında yasaklandığı belirtildi.

Yasağın kent genelini kapsadığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Valilik ile kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler hariç olmak üzere, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11. maddesi ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 19. maddesine istinaden yapılması muhtemel her türlü imza kampanyası, toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, çadır kurma, bildiri dağıtma, afiş asma, yazılama ve benzeri türdeki tüm açık alanlardaki etkinlikler diğer illerden katılımlarla birlikte, 20 Ekim-18 Kasım tarihleri arasında 30 gün süreyle, il merkezi ve ilçelerimiz dahil olmak üzere Şanlıurfa coğrafi sınırları içerisinde yasaklanmıştır."

Şanlıurfa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 02:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'de kayıp ilanları verilen modacı Tuğçe Taş'ın telefonunu kaybettiği için haber alınamadığı ortaya çıktı
Otomobilde 3 kişinin öldürüldüğü silahlı saldırıda 14 gözaltı MSB: Çekilmesi beklenen teröristlerin tacizleri devam ediyor: 4 günde 36 taciz ve ihlal gerçekleştirdiler Ankara Büyükşehir Belediyesi, Gökçek döneminde alınan üç cipi satışa çıkardı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2019 14:50:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da toplantı ve gösteri yürüyüşleri 30 gün yasaklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]