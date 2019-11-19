Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da toplantı ve gösteri yürüyüşleri 30 gün yasaklandı
Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da toplantı ve gösteri yürüyüşleri 30 gün yasaklandı - Son Dakika

Şanlıurfa'da toplantı ve gösteri yürüyüşleri 30 gün yasaklandı

6 saat önce

Şanlıurfa Valiliğince kent genelinde açık hava toplantıları ve gösteri yürüyüşleri gibi etkinliklerin 30 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.

Şanlıurfa'da toplantı ve gösteri yürüyüşleri 30 gün yasaklandı, System.String[]

Şanlıurfa Valiliğince kent genelinde açık hava toplantıları ve gösteri yürüyüşleri gibi etkinliklerin 30 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte Valilik ve kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinliklerin dışında planlanan tüm etkinliklerin 19 Kasım ila 19 Aralık arasında yasaklandığı belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Valilik ile kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler hariç olmak üzere, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. maddesi ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 19. maddesine istinaden yapılması muhtemel her türlü imza kampanyası, toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, çadır kurma, bildiri dağıtma, afiş asma, yazılama ve benzeri türdeki tüm açık alanlardaki etkinliklerin diğer illerden katılımlarla birlikte 19 Kasım 2019 ila 19 Aralık 2019 tarihlerinde 30 gün süreyle il merkezi ve ilçelerimiz dahil olmak üzere Şanlıurfa coğrafi sınırları içerisinde yasaklanmıştır."

Şanlıurfa, Aralık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 03:18 Kaynak: AA
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