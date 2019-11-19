Şanlıurfa'da toplantı ve gösterilere 1 aylık yasak getirildi

19 Aralık 2019 tarihleri arasında uygun görülenlerin dışında her türlü gösteri, yürüyüş, oturma eylemi, açlık grevi, basın açıklaması, afiş asma ve bildiri dağıtılmasını yasakladı.

Valilikten yapılan açıklamada, "Valilik ile Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler hariç olmak üzere 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 19'uncu maddesine istinaden, yapılması muhtemel her türlü imza kampanyası, toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, çadır kurma, bildiri dağıtma, afiş asma, yazılama ve benzeri türdeki tüm açık alanlardaki etkinliklerin diğer illerden katılımlarla birlikte 19 Kasım 2019 ile 19 Aralık 2019 tarihlerinde 30 gün süreyle il merkezi ve ilçelerimiz dahil olmak üzere Şanlıurfa coğrafi sınırları içerisinde yasaklanmıştır" ifadesine yer verildi.