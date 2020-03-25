Şanlıurfa'da toplu taşıma araçları denetlendi - Son Dakika

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Şanlıurfa'da toplu taşıma araçları denetlendi
6 saat önce
ŞANLIURFA'da, koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında toplu taşıma araçlarında denetim yapıldı.
ŞANLIURFA'da, koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında toplu taşıma araçlarında denetim yapıldı. Denetimde kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı.
İçişleri Bakanlığının koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında yayımladığı genelgeyle şehir içi ve şehirler arası çalışan toplu taşıma araçlarının kapasitesinin yarısı kadar yolcu taşıması kararlaştırıldı. Kararın ardından Şanlıurfa'da zabıta ekipleri, toplu taşıma araçlarını denetledi. Ekipler, durdurarak kontrol ettiği toplu taşıma araçların yolcu sayısını ve yolcuların birbirleriyle teması etmeyecek şekilde oturup oturmadıklarını kontrol etti. Vatandaşların uyarıldığı denetimlerde, kurallara uymayan sürücüler hakkında cezai işlem uygulandı.
- Şanlıurfa
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 02:31 Kaynak: DHA
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