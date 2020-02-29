Şanlıurfa'da toplu taşıma araçları dezenfekte ediliyor - Son Dakika

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi toplu taşıma araçlarında dezenfeksiyon çalışması yaptı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, günlük ortalama 180 bin kişinin şehir içi ulaşımını sağlayan büyükşehir belediyesi, oluşabilecek enfeksiyonların olası bir şekilde vatandaşları etkilememesi için sefer saatleri dışında bünyesindeki atölyelerde beklettiği araçlarında hijyen ve dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.

Toplu taşımada bünyesinde araçları, toplanma merkezlerini ve duraklarda dezenfekte çalışmalarını sıklaştıran ekipler, bunun yanı sıra şehir merkezindeki 3 toplama merkezinde ve duraklarda da aynı hassasiyetle çalışmalar yürütüyor.



Şehirler arası terminalinde hijyen uygulama yapan belediye görevlileri, terminalin her yerini teknolojik gereçlerle bilimsel verilere uygun bir şekilde dezenfekte ediyor. Yolcu bekleme alanları, yemekhane ve kafeteryaların yanı sıra peronlar ve kişisel temizlik bölümleri gibi tüm alanlar titizlikle hijyen ve dezenfekte uygulamasına tabi tutuluyor.