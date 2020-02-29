Şanlıurfa'da toplu taşıma araçları dezenfekte ediliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da toplu taşıma araçları dezenfekte ediliyor - Son Dakika

Şanlıurfa'da toplu taşıma araçları dezenfekte ediliyor

6 saat önce

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi toplu taşıma araçlarında dezenfeksiyon çalışması yaptı.

Şanlıurfa'da toplu taşıma araçları dezenfekte ediliyor, System.String[]

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi toplu taşıma araçlarında dezenfeksiyon çalışması yaptı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, günlük ortalama 180 bin kişinin şehir içi ulaşımını sağlayan büyükşehir belediyesi, oluşabilecek enfeksiyonların olası bir şekilde vatandaşları etkilememesi için sefer saatleri dışında bünyesindeki atölyelerde beklettiği araçlarında hijyen ve dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.

Toplu taşımada bünyesinde araçları, toplanma merkezlerini ve duraklarda dezenfekte çalışmalarını sıklaştıran ekipler, bunun yanı sıra şehir merkezindeki 3 toplama merkezinde ve duraklarda da aynı hassasiyetle çalışmalar yürütüyor.


Şehirler arası terminalinde hijyen uygulama yapan belediye görevlileri, terminalin her yerini teknolojik gereçlerle bilimsel verilere uygun bir şekilde dezenfekte ediyor. Yolcu bekleme alanları, yemekhane ve kafeteryaların yanı sıra peronlar ve kişisel temizlik bölümleri gibi tüm alanlar titizlikle hijyen ve dezenfekte uygulamasına tabi tutuluyor.

Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 03:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Niğde'de koronavirüs şüphesi maske satışlarını artırdı
TESK Başkanı'ndan doğal gazda ÖTV önerisi: Kaldırılmalı ya da yüzde 1'e indirilmeli Esenyurt'ta ortaokul öğrencisi kızlara taciz iddiasına gözaltı Tırnakçılık yaparken yakalanan kadınlar ortalığı birbirine kattı

Son Dakika Haberleri
17:42 Erkan Kolçak Köstendil: Bir anne hüngür hüngür ağlayarak kulise geldi
17:42 Celil Nalçakan: Nefes almaya utanıyorum!
17:18 Sizce geçtiğimiz haftaya damga vuran magazin olayı hangisi?
17:03 İZDOB, "Carmen" balesinin dünya prömiyerini yapacak
17:03 45. Cesar Sinema Ödülleri sahiplerini

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.02.2020 22:29:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Şanlıurfa'da toplu taşıma araçları dezenfekte ediliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]