Şanlıurfa'da toplu taşıma araçları yenileniyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi yıpranmış ve kilometresi yüksek araçların yerine yenilerini aldı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, geçen yıl kiralama bedeli karşılığında satın aldıkları 226 araçtan 155'ini sıfır kilometre 2021 model yeni araçlarla değiştirerek hem araçların piyasa ömrünü uzattı hem de bakım onarım ve diğer masraflarından tasarruf etti. Araç filosu tanıtım programında konuşan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, "Hem sıfır araçları aldık hem ikinci el araçlarımızı verdik üstüne de bir miktar üst para aldık Şanlıurfa'mız için hayırlı uğurlu olsun. Emeği geçen ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Güzel bir pazarlık yaptılar şunu da ifade edebilirim ki bu iş bir ticaret, her iki taraf da bu durumdan memnun. Bu durumdan kazançlı çıkan Şanlıurfa oldu. Hem ikinci el araçlarımızı değiştirdik yenilerini aldık hem de üstüne para aldı" ifadelerini kullandı.

BELSAN AŞ Garajında düzenlenen teslim törenine, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Ahmet Kaytan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ferit Dağdeviren, BELSAN A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Başak, BELSAN A.Ş Genel Müdürü Levend Çelik ve teknik heyet katıldı. - ŞANLIURFA