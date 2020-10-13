Şanlıurfa'da toplu taşıma araçlarında büyük tasarruf - Son Dakika

Şanlıurfa'da toplu taşıma araçlarında büyük tasarruf

13.10.2020 14:47
Şanlıurfa'da toplu taşıma araçlarında büyük tasarruf, System.String[]

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, toplu taşımada kullanılan 55 otobüsü hurdaya ayırmak yerine revize ederek 40 Milyon TL'lik bir tasarruf sağlayacak.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, toplu taşımada kullanılan 55 otobüsü hurdaya ayırmak yerine revize ederek 40 Milyon TL'lik bir tasarruf sağlayacak.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün tasarruf tedbirleri kapsamında kilometresi yüksek, motoru yorulmuş, kaporta, boya ve iç aksesuar anlamında yıpranmış otobüsleri, kendi kurduğu atölyede sil baştan yeniliyor. Tüm aşamalar Büyükşehir'in kendi personelleri tarafından yapılıyor.

"Her gün bir adım daha ileriye taşıyoruz"

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi olarak Şanlıurfa için genç ve dinamik kadro ile yeni projelere imza attıklarını ifade eden Beyazgül, "Özellikle benim de üzerinde önemle durduğum, tasarrufa, inovasyona, teknolojiye önem veriyor, bu vizyonla Şanlıurfa'yı her gün bir adım daha ileriye taşıyoruz. 55 otobüs revize aşamasındadır. Revize sırasında otobüslerin boya, kaporta, motor bakımı ve tüm aksamlarının değişiminin yanı sıra koltuk döşemeleri, tavan ve tabanları da değiştirilmektedir. Tüm bakımlar kendi personellerimiz tarafından yapılmaktadır. Hiçbir şekilde dışarıdan yardım alınmamaktadır. Yenilenen araçlarımızın sıfırı 750 Bin TL bandındadır. Ancak biz bakım ve onarımını gerçekleştirdiğimiz her otobüse ortalama 80 Bin ile 100 bin TL arasında bir harcama yapıyoruz. Tüm bu çalışmalar yapılırken bu hizmetten dolayı Büyükşehir Belediyesi'ne 40 Milyon TL'lik bir tasarruf sağlanmaktadır. Bu tasarruf Şehrimizin ekonomisine dolaylı olarak da ülke ekonomisine önemli bir katkı sağlamaktadır. Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Burada yapılan çalışmaların şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da toplu taşıma araçlarında büyük tasarruf
Şanlıurfa'da toplu taşıma araçlarında büyük tasarruf
Şanlıurfa'da toplu taşıma araçlarında büyük tasarruf

Zeynel Abidin Beyazgül, Büyükşehir Belediyesi, Türk Lirası, Şanlıurfa, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Şanlıurfa'da toplu taşıma araçlarında büyük tasarruf - Son Dakika Ekonomi

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