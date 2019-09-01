Şanlıurfa'da toplum taşıma ve servis ücretlerine düzenleme

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezince (UKOME) toplu taşıma ve servis ücretlerinde düzenleme yapıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, ulaşım ve trafikle ilgili kurum ve kuruluşların bulunduğu UKOME toplantısında alınan kararlar doğrultusunda tam bilet fiyatları 1 lira 75 kuruştan 2 lira 25 kuruşa çıkartılırken, 60 dakika içerisinde ikinci binişlere yüzde 50 indirim uygulanacak.

Osmanbey Kampüsü ve Organize Sanayi Bölgesi bilet fiyatı 2 lira 50 kuruştan 2 lira 25 kuruşa indirildi.

UKOME'de alınan karar ile öğrenci biniş ücreti 1 lira 25 kuruştan 1 lira 50 kuruşa, öğretmen bilet ücretiyse 1 lira 75 kuruştan 2 liraya çıkarıldı.

Öte yandan öğrenci servislerinde düzenlemeye giden UKOME, 0-5 kilometre 160 lira, 5-10 kilometre 170 lira, 10-20 kilometre 180 lira ve 20 kilometreden sonra her 1 kilometre için 1 lira 50 kuruş olmasını kararlaştırdı.

Personel servislerinde ise 0-5 kilometre 150 lira, 5-10 kilometre 160 lira, 10-20 kilometre 170 lira, 20 kilometreden sonraki her 1 kilometre için 1 lira 50 kuruş olması kararı alındı.