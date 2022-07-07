Şanlıurfa'da toprağa gömülü 11 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Şanlıurfa'da toprağa gömülü 11 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

07.07.2022 13:53
Şanlıurfa'da toprağa gömülü 11 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Şanlıurfa'da toprağa gömülü 11 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da toprağa gömülü 11 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttüğü çalışmada, B.A'da uyuşturucu bulunduğu bilgisine ulaştı.

Araştırmalar sonucu şüphelinin Suriye'den temin ettiği uyuşturucuyu piyasaya sürmek istediği belirlendi.

Jandarma ekipleri, zanlının adresine narkotik köpeğin de katılımıyla düzenlediği operasyonda, boş arazide toprağa gömülü 11 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Uyuşturucuya el koyan ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.

YORUMLAR
500
Son dakika! İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır'da bin 40 personelin katılımıyla Eren Abluka-21 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Kadir Çakı Operasyonu başlatıldı . Son dakika! İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır'da bin 40 personelin katılımıyla Eren Abluka-21 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Kadir Çakı Operasyonu başlatıldı . Adana'da uyuşturucu operasyonlarında 59 şüpheli yakalandı Adana'da uyuşturucu operasyonlarında 59 şüpheli yakalandı
Kaynak: AA

Şanlıurfa, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da toprağa gömülü 11 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:39 Doktor Ekrem Karakaya'nın öldürüldüğü kliniğin kapısına asıldı: Cenazemiz var, hasta bakılmayacaktır
13:38 İçişleri harekete geçti: Yolsuzluk soruşturmasında adı geçen belediye başkanları görevden uzaklaştırıldı
13:10 Oyuncu Ersin Korkut, Survivor All Star'a neden katılmadığını anlattı: 2 kez görüştüm ama Acun Ilıcalı ile anlaşamadım
12:48 Kürsüye çıkan vatandaşların hikayesi sahte mi? İYİ Parti'li Ağıralioğlu'nun eleştirisi, Akşener'i sinirlendirecek
12:35 Galatasaray'ın anlaştığı Sergio Oliveira'nın İstanbul'a geliş tarihi netleşti!
12:17 Brad Pitt zor durumda! İşte yüz körlüğü hastalığı hakkında merak edilenler...
12:00 İBB Başkanı İmamoğlu'ndan, Ümraniye Belediye Başkanı için dikkat çeken sözler: İnşallah başına bir şey gelmez
12:00 Böyle istedi Berlusconi! Transfer edilecek futbolcular sakalsız olacak ve küpe takmayacak
11:54 Gaziantep Valisi Gül, öldürülen doktor Ekrem Karakaya hakkındaki paylaşımıyla infial yarattı! "Bu olay sağlık terörüdür" diyerek eleştirildi
11:34 Seçim kampanyası için yaptığı twerk dansı tepki çekti! ABD'li senatör topun ağzında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2022 13:59:25. #1.11#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da toprağa gömülü 11 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement