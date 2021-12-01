Şanlıurfa'da toprağa gömülü 1250 uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akçakale'nin kırsal bölgesindeki evde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Ekipler, dedektör köpekle yaptığı aramada, bahçedeki ağacın altında toprağa gömülü 1250 uyuşturucu hap ele geçirdi. Haplara el koyan jandarma, ismi açıklanmayan şüpheliyi gözaltına aldı.

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