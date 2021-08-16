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Son dakika haber | ŞANLIURFA - Toprak sahada antrenman yapan "Güneşin Çocukları", spor salonuna geçmenin mutluluğunu yaşıyor - Son Dakika

Son dakika haber | ŞANLIURFA - Toprak sahada antrenman yapan "Güneşin Çocukları", spor salonuna geçmenin mutluluğunu yaşıyor

16.08.2021 11:20

Son dakika habere göre Şanlıurfa'da toprak üzerine çizdikleri sahada hentbol oynayan genç sporcular, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün desteğiyle spor salonunda antrenman yapmaya başladı.

Şanlıurfa'da toprak üzerine çizdikleri sahada hentbol oynayan genç sporcular, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün desteğiyle spor salonunda antrenman yapmaya başladı.

Toprak üzerine çizdikleri sahada hentbol oynayan ve "Güneşin Çocukları" diye anılan genç sporcular, geçen ay Türkiye Hentbol Federasyonunun davetlisi olarak Ankara'ya gitti. 13 yaşındaki Merve Akpınar'ın toprak sahada antrenman yaptıklarını söylemesi üzerine genç sporculara salon yapılması için çalışma başlatıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Konuklu İmam Hatip Ortaokulu bünyesindeki Güneşin Kızları Hentbol Takımı sporcularının daha iyi ortamda antrenman yapmaları için spor salonu tahsis etti. Kent merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki evlerinden servisle alınan sporcular, 11 Nisan Spor Salonu'na getiriliyor. Toprak ve beton sahada antrenman yapmaktan kurtulan sporcular, modern salonda antrenman yapmanın keyfini yaşıyor.

Beden eğitimi öğretmeni ve hentbol antrenörü Bayram Kaplan, AA muhabirine, kentte hentbolun gelişimine katkı sağlayıp bu sporu sevdirmek için yoğun çaba harcadıklarını söyledi.

Şanlıurfa'da hentbolun yapılabileceğini göstermeye çalıştıklarını belirten Kaplan, şöyle konuştu:

"Şanlıurfa'da hentbolu sevdirip hentbolun gelişimine katkı sağlamak için çalışmalarımız devam ediyor. Çabalarımızla bu sporun Şanlıurfa'da yapılabileceğini kanıtlamak istiyoruz. Özellikle kız çocuklarımıza hentbolu daha da sevdirmek için çalışmalar devam ediyor. Özellikle Sayın Valimiz Abdullah Erin'in destekleriyle Güneşin Çocukları Spor Kulübünü kurduk. Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Halil Eren'in de destekleriyle öğrencilerimiz salonda antrenman yapmaya başladı. Yakın bir zamanda Gençlik ve Spor Bakanlığımızın destekleriyle okulumuzun yakınlarında spor salonu yapılacak inşallah."

Tarladan servisle alınan öğrenciler salona getiriliyor

Salonun yapılmasıyla hentbolun daha çok öğrenciye ulaşacağına inandığını dile getiren Kaplan, şunları kaydetti:

"Güneşin Kızları Hentbol Takımı sporcuları antrenmanlarını salonda yaptıkları için çok mutlular. Şu anda yaklaşık 30 sporcumuz mevcut. Tarlada ailesiyle birlikte çalışan çocuklarımız var. Onları da tarladan alıp buraya getiriyoruz. Sağlanan ulaştırma servisi öğrencilerimizi ve velilerimizi çok memnun etti. İnşallah sporcularımız salonda çalışarak daha iyi duruma gelecek. Bizler zor şartlardan bugüne geldik. Çocuklarımız, toprak ve beton sahada oynayarak bu duruma geldi. Çocuklar toprak sahada düşe düşe, dirsekleri kanaya kanaya bu duruma geldi. Çocuk toprak sahada düştüğü zaman ağlıyordu, şu anda bu durum yaşanmıyor. İnanıyorum ki salondaki antrenmanlarla performansımız ve turnuvalara katılımlarımız artacak. İnanıyorum ki çocuklarımız yakın bir zamanda milli takım formasını giyip ülkemizi temsil edebilecek seviyeye gelecek. Hedefimiz bu yönde, inşallah başaracağız."

Merve Akpınar: "Toprak sahadan kurtulduk"

Sporculardan 13 yaşındaki Merve Akpınar, toprak sahadan kurtulup salona kavuştukları için mutlu olduklarını söyledi.

Toprak sahada sıcağın altında antrenman yapmanın zorluklarını anlatan Merve Akpınar, "Şanlıurfa'da 40 derecenin üzerinde sıcaklıklar oluyor. Açıkta ve toprak sahada antrenman yapmakta zorlanıyorduk. Şimdi salonda antrenman yapıyoruz. Çok güzel, serin ve temiz ortamda çalışıyoruz. İnşallah bu, başarılarımızı artırır. Okulumuzun salonu yakın zamanda inşallah yapılır. Bu beni ve arkadaşlarımı çok mutlu etti. Arkadaşlarım gibi ben de milli takım formasını giyip güzel başarılara imza atmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Tarlada ailesiyle çalışan 9. sınıf öğrencisi Tuba Bulut da çalıştığı için antrenmanlarının aksadığını, sağlanan imkanlarla ailesinin ikna olduğunu anlattı.

Tuba Bulut, "Evimiz çok uzak olduğu için ailem beni antrenmana göndermiyordu. Servisin gelmesiyle ailem antrenmanlara gitmeme izin verdi. Bizlere bu imkanları sağlayan herkese teşekkür ederim." diye konuştu.

8. sınıf öğrencisi İrem Maçutay da salonda antrenman yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Son dakika haber | ŞANLIURFA - Toprak sahada antrenman yapan Güneşin Çocukları , spor salonuna geçmenin mutluluğunu yaşıyor
Son dakika haber | ŞANLIURFA - Toprak sahada antrenman yapan Güneşin Çocukları , spor salonuna geçmenin mutluluğunu yaşıyor
Son dakika haber | ŞANLIURFA - Toprak sahada antrenman yapan Güneşin Çocukları , spor salonuna geçmenin mutluluğunu yaşıyor
Son dakika haber | ŞANLIURFA - Toprak sahada antrenman yapan Güneşin Çocukları , spor salonuna geçmenin mutluluğunu yaşıyor
Son dakika haber | ŞANLIURFA - Toprak sahada antrenman yapan Güneşin Çocukları , spor salonuna geçmenin mutluluğunu yaşıyor
Son dakika haber | ŞANLIURFA - Toprak sahada antrenman yapan Güneşin Çocukları , spor salonuna geçmenin mutluluğunu yaşıyor
Son dakika haber | ŞANLIURFA - Toprak sahada antrenman yapan Güneşin Çocukları , spor salonuna geçmenin mutluluğunu yaşıyor
Son dakika haber | ŞANLIURFA - Toprak sahada antrenman yapan Güneşin Çocukları , spor salonuna geçmenin mutluluğunu yaşıyor
Son dakika haber | ŞANLIURFA - Toprak sahada antrenman yapan Güneşin Çocukları , spor salonuna geçmenin mutluluğunu yaşıyor

Merve Akpınar, Şanlıurfa, Hentbol, Ankara, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son dakika haber | ŞANLIURFA - Toprak sahada antrenman yapan 'Güneşin Çocukları', spor salonuna geçmenin mutluluğunu yaşıyor - Son Dakika Spor


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