Şanlıurfa'da 'torbacı' operasyonu: 10 tutuklama - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da 'torbacı' operasyonu: 10 tutuklama - Son Dakika

Şanlıurfa'da 'torbacı' operasyonu: 10 tutuklama

6 saat önce

ŞANLIURFA'da, 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 16 kişiden 10'u tutuklandı.

Şanlıurfa'da 'torbacı' operasyonu: 10 tutuklama, System.String[]

ŞANLIURFA'da, 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 16 kişiden 10'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 14 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda ise 41 gram esrar, 37 gram metamfetamin, 869 uyuşturucu hap, 26 gram eroin ile 1 gram kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan 14 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 8 kişi ise "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Öte yandan, Siverek'te polisin arama yaptığı araçta 3 kilo metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 2 şüpheli de çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.


Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 08:58 Kaynak: DHA
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