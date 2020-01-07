Şanlıurfa'da 'torbacı' operasyonu: 15 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da 'torbacı' operasyonu: 15 gözaltı - Son Dakika

Şanlıurfa'da 'torbacı' operasyonu: 15 gözaltı

6 saat önce

ŞANLIURFA'da polisin 'torbacı' olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da 'torbacı' operasyonu: 15 gözaltı, System.String[]

ŞANLIURFA'da polisin 'torbacı' olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına yönelik yürüttüğü çalışmasında bazı kişilerin uyuşturucu sattığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüphelilerin bulunduğu adreslere düzenlediği operasyonlarda 15 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde eğitimli köpekle yapılan aramalarda 686 gram metamfetamin, 30 gram bonzai, 470 gram esrar, 11 uyuşturucu hap, 1 tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 15 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.FOTOĞRFALI


Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 05:57 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cinsiyet değiştiren Neslihan Doğrusöz ile Sevda Demirel, evlilik kararı aldı
Ağırlığına teraziler dayanamıyordu, 256 kilodan 140 kiloya düştü Esrarla yakalanan kadın, gülerek gittiği adliyede tutuklandı İlk Türk askeri birlikleri Libya'ya ulaştı! TSK radar ve hava savunma sistemi de gönderdi

Son Dakika Haberleri
00:21 Biga'ya bağlı köylerde okullar tatil edildi - Son Dakika
00:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'a geldi - Son Dakika
00:15 İlk Türk askeri birlikleri Libya'ya ulaştı! TSK radar ve hava savunma sistemi de gönderdi - Son Dakika
00:08 DHA YURT BÜLTENİ-23 - Son Dakika
00:06 Sabiha Gökçen'de uçuşlar sabah normale dönecek - Son Dakika
22:03 Melih Gökçek'in Mansur Yavaş'ı eleştirdiği paylaşımı, 3 sene öncesine ait çıktı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2020 00:28:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Şanlıurfa'da 'torbacı' operasyonu: 15 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]