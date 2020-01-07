Şanlıurfa'da 'torbacı' operasyonu: 15 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da 'torbacı' operasyonu: 15 gözaltı - Son Dakika

Şanlıurfa'da 'torbacı' operasyonu: 15 gözaltı

6 saat önce

Şanlıurfa'da 'torbacı' operasyonu: 15 gözaltıŞANLIURFA'da polisin 'torbacı' olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da 'torbacı' operasyonu: 15 gözaltı

ŞANLIURFA'da polisin 'torbacı' olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına yönelik yürüttüğü çalışmasında bazı kişilerin uyuşturucu sattığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüphelilerin bulunduğu adreslere düzenlediği operasyonlarda 15 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde eğitimli köpekle yapılan aramalarda 686 gram metamfetamin, 30 gram bonzai, 470 gram esrar, 11 uyuşturucu hap, 1 tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 15 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Şanlıurfa'da 'torbacı' operasyonu: 15 gözaltı

Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 06:23 Kaynak: DHA
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