Şanlıurfa'da 'torbacı' operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da 'torbacı' operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika

Şanlıurfa'da 'torbacı' operasyonu: 2 gözaltı

6 saat önce

ŞANLIURFA'da polisin, 'torbacı' olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da 'torbacı' operasyonu: 2 gözaltı, System.String[]

ŞANLIURFA'da polisin, 'torbacı' olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Narkotim Büro Amirliği ekipleri sokakta uyuşturucu sattığı belirlenen şüphelilere yönelik 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskınlarda 2 kişi gözaltına alınırken, adreslerinde yapılan aramalarda; 63 gram eroin, 75 gram metamfetamin, 163 gram esrar, 1 hassas terazi, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 960 lira para ele geçirildi.Uyuşturucuya el koyan polisin gözaltına aldığı 2 şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 02:23 Kaynak: DHA
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