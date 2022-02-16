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Şanlıurfa'da 'torbacı' operasyonu: 33 gözaltı - Son Dakika

Şanlıurfa'da 'torbacı' operasyonu: 33 gözaltı

16.02.2022 13:35
Şanlıurfa'da 'torbacı' operasyonu: 33 gözaltı

ŞANLIURFA'da 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik 200 polisin katılımıyla düzenlenen operasyonda 33 şüpheli gözaltına alındı.

ŞANLIURFA'da 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik 200 polisin katılımıyla düzenlenen operasyonda 33 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttüğü çalışmada, 'torbacı' olarak tanımlanan 33 sokak satıcısını belirledi.  Ekipler, sabah saatlerinde şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin de katıldığı dronlu operasyonda, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 6 kilo 112 gram esrar, 120 gram eroin, 30 gram metamfetamin, 2 tabanca, 2 bin 425 lira ele geçirildi. Gözaltına alınan 33 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirilerek sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.


Şanlıurfa'da 'torbacı' operasyonu: 33 gözaltı
Şanlıurfa'da 'torbacı' operasyonu: 33 gözaltı
Şanlıurfa'da 'torbacı' operasyonu: 33 gözaltı
Şanlıurfa'da 'torbacı' operasyonu: 33 gözaltı
Şanlıurfa'da 'torbacı' operasyonu: 33 gözaltı
Şanlıurfa'da 'torbacı' operasyonu: 33 gözaltı
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Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da 'torbacı' operasyonu: 33 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da 'torbacı' operasyonu: 33 gözaltı - Son Dakika
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