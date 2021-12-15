ŞANLIURFA'DA 'TORBACI' OPERASYONU 6 GÖZALTI - Son Dakika

ŞANLIURFA'da, 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekipleri, 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik kent merkezinde bazı adreslere baskın yaptı. Operasyonda, satışa hazır uyuşturucu ele geçirilirken, 6 kişi de gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.