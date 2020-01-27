Şanlıurfa'da 'torbacı' operasyonu: 6 tutuklama - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da 'torbacı' operasyonu: 6 tutuklama - Son Dakika

Şanlıurfa'da 'torbacı' operasyonu: 6 tutuklama

6 saat önce

ŞANLIURFA'da 'torbacı' olarak adlandırılan sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı.

Şanlıurfa'da 'torbacı' operasyonu: 6 tutuklama, System.String[]

ŞANLIURFA'da 'torbacı' olarak adlandırılan sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokakta uyuşturucu satanlara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınırken, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 140 liraya ise el konuldu. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.Öte yandan Ocak ayı içerisinde kent genelinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda aynı suçtan tutuklananların sayısının 60 olduğu belirtildi.


Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 12:47 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Aksaray'da 9'u Çinli, 12 kişi coronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde deprem oldu Son Dakika: Taliban'ın vurduğu uçakla ilgili ABD'den ilk açıklama: Küçük bir Amerikan askeri uçağıydı Nüsra bebek ve annesini kurtaran JAK ekipleri, o anları gözyaşlarıyla anlattı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2020 19:46:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Şanlıurfa'da 'torbacı' operasyonu: 6 tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]