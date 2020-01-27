Şanlıurfa'da 'torbacı' operasyonu 6 tutuklama - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da 'torbacı' operasyonu 6 tutuklama - Son Dakika

Şanlıurfa'da 'torbacı' operasyonu 6 tutuklama

6 saat önce

Şanlıurfa'da 'torbacı' operasyonu 6 tutuklamaŞANLIURFA'da 'torbacı' olarak adlandırılan sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı.

Şanlıurfa'da 'torbacı' operasyonu 6 tutuklama

ŞANLIURFA'da 'torbacı' olarak adlandırılan sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokakta uyuşturucu satanlara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınırken, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 140 liraya ise el konuldu. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklandı.

Öte yandan Ocak ayı içerisinde kent genelinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda aynı suçtan tutuklananların sayısının 60 olduğu belirtildi.

Şanlıurfa'da 'torbacı' operasyonu 6 tutuklama

Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 01:18 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Aksaray'da 9'u Çinli, 12 kişi koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde deprem oldu Son Dakika: Taliban'ın vurduğu uçakla ilgili ABD'den ilk açıklama: Küçük bir Amerikan askeri uçağıydı Nüsra bebek ve annesini kurtaran JAK ekipleri, o anları gözyaşlarıyla anlattı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2020 19:46:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Şanlıurfa'da 'torbacı' operasyonu 6 tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]