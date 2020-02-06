Şanlıurfa'da 'torbacı' operasyonu: 7 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da 'torbacı' operasyonu: 7 gözaltı - Son Dakika

Şanlıurfa'da 'torbacı' operasyonu: 7 gözaltı

6 saat önce

Şanlıurfa'da 'torbacı' operasyonu: 7 gözaltıŞANLIURFA'da, 'torbacı' olarak isimlendirilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da 'torbacı' operasyonu: 7 gözaltı

ŞANLIURFA'da, 'torbacı' olarak isimlendirilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Narkotim Büro Amirliği ekipleri, 'torbacı' olarak adlandırılan uyuşturucu tacirlerine yönelik yaptığı çalışma sonunda, operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında Eyyübiye, Süleymaniye ve Devteşti Mahalleleri'nde belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı. 7 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda, ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 869 uyuşturucu hap, 35 gram metamfetamin ve 42 gram esrar ele geçirildi.

Şanlıurfa'da 'torbacı' operasyonu: 7 gözaltı

Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 05:19 Kaynak: DHA
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