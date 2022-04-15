Şanlıurfa'da 'torbacı' operasyonunda 10 tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi

Şanlıurfa'da 'torbacı' operasyonunda 10 tutuklama

15.04.2022 14:19
Şanlıurfa'da 'torbacı' operasyonunda 10 tutuklama

ŞANLIURFA'da, 'torbacı' olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 24 şüpheliden 10'u tutuklandı.

ŞANLIURFA'da, 'torbacı' olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 24 şüpheliden 10'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, torbacılara yönelik operasyon düzenledi. Eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 59 gram esrar, 154 gram eroin, çok sayıda uyuşturucu hap ve bir miktar para ele geçirildi, 24 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklandı, 14'ü ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.


YORUMLAR
500
Gaziantep'te 34 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu Gaziantep'te 34 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu Son dakika haber: Başmakçı'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı Son dakika haber: Başmakçı'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı Son Dakika | Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı Son Dakika | Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Uyuşturucu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da 'torbacı' operasyonunda 10 tutuklama - Son Dakika


Son Dakika
15:28 Bakan Nebati'den dikkat çeken döviz ve enflasyon açıklaması: Bu işin üstesinden de geleceğiz
15:25 Ukrayna ordusunun vurduğu Rus kruvazörü hakkında bomba iddia: Nükleer savaş başlığı taşıyor olabilir
15:22 Bakan Kirişçi güzel haberi verdi! Çiftçilere 3,5 milyar liralık tarımsal destek ödemeleri bugün başlıyor
15:09 Mahkeme kararını verdi! Osman Kavala'nın tutukluluk hali devam edecek
15:08 Osmanlı sultanlarının sofrasından eksik etmediği eşsiz tatlı! Sırrı gül suyunda saklı
15:08 86 yıl sonra açılan Ayasofya Fatih Medresesi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tek parti zihniyetinin faturası kabarıktır
15:05 Nuri Şahin'i hoca adayı ilan eden Galatasaray'a şaşırtan cevap
14:53 AK Partili eski bakan Hüseyin Çelik'ten, Adalet Bakanı Bozdağ'a Cemal Kaşıkçı tepkisi: Kanuni ama ahlaki değil!
14:53 Kaderimin Oyunu'nda bu akşam neler olacak? Asiye ve Cemal'i gören Helin ne yapacak?
14:44 Cem Yılmaz Erşan Kuneri dizisiyle ekranlara dönüyor! Yayın tarihi 13 Mayıs
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2022 15:37:16. #1.12#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da 'torbacı' operasyonunda 10 tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement