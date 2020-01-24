Şanlıurfa'da 'torbacı' operasyonunda 9 tutuklama - Son Dakika

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Şanlıurfa'da 'torbacı' operasyonunda 9 tutuklama
6 saat önce
ŞANLIURFA'da 'torbacı' olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 kişi, tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 12:47 Kaynak: DHA
ŞANLIURFA'da 'torbacı' olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 kişi, tutuklandı.
Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Polis ekipleri, çalışmanın ardından savcılık kararıyla kentteki çeşitli adreslere operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda; 5 kilo 200 gram esrar ve uyuşturucu hap ele geçirildi, 9 kişiyi gözaltına alındı.Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece, 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.
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