Şanlıurfa'da 'torbacı' operasyonunda 9 tutuklama - Son Dakika
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Şanlıurfa'da 'torbacı' operasyonunda 9 tutuklama

7 saat önce

Şanlıurfa'da 'torbacı' operasyonunda 9 tutuklamaŞANLIURFA'da 'torbacı' olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 kişi, tutuklandı.

Şanlıurfa'da 'torbacı' operasyonunda 9 tutuklama

ŞANLIURFA'da 'torbacı' olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 kişi, tutuklandı.

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Polis ekipleri, çalışmanın ardından savcılık kararıyla kentteki çeşitli adreslere operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda; 5 kilo 200 gram esrar ve uyuşturucu hap ele geçirildi, 9 kişiyi gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece, 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

Şanlıurfa'da 'torbacı' operasyonunda 9 tutuklama

Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 04:08 Kaynak: DHA
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