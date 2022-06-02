Şanlıurfa'da toz bulutu etkili oldu - Son Dakika
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Şanlıurfa'da toz bulutu etkili oldu

02.06.2022 18:39
Şanlıurfa'da toz bulutu etkili oldu

SURİYE üzerinden gelen toz taşınımı, Şanlıurfa ve sınır ilçelerinde etkili oldu.

SURİYE üzerinden gelen toz taşınımı, Şanlıurfa ve sınır ilçelerinde etkili oldu.

Suriye üzerinden gelen toz taşınımı, Şanlıurfa'nın sınır ilçelerinde günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Gökyüzü kızıla boyanırken vatandaşlar tozdan etkilenmemek için evlerine kapandı. Toz bulutu nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü kentte yetkililer solunum güçlüğü çeken ve astım hastalığı bulunanları tozdan etkilenmemeleri için kapı ve pencerelerini kapatıp, dışarı çıkmamaları konusunda uyardı.


Şanlıurfa'da toz bulutu etkili oldu
Şanlıurfa'da toz bulutu etkili oldu
Şanlıurfa'da toz bulutu etkili oldu
Şanlıurfa'da toz bulutu etkili oldu
Şanlıurfa'da toz bulutu etkili oldu
YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Şanlıurfa, Suriye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da toz bulutu etkili oldu - Son Dakika


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