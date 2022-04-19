ŞANLIURFA'DA TOZ BULUTU ETKİSİ - Son Dakika
Üye Girişi

ŞANLIURFA'DA TOZ BULUTU ETKİSİ

19.04.2022 17:19

ŞANLIURFA'da, Suriye üzerinden gelen toz bulutu etkili olurken, görüş uzaklığı düştü.

ŞANLIURFA'da, Suriye üzerinden gelen toz bulutu etkili olurken, görüş uzaklığı düştü. Trafikte olan sürücüler ise zor anlar yaşadı.

Kentte sabah saatlerinden itibaren etkili olan ve rüzgarla artan toz bulutu, çevre kirliliğine, havanın renginin değişmesine ve görüş uzaklığının azalmasına neden oldu. Yollarda olan sürücüler de toz bulutu nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.

Meteoroloji yetkilileri, günlük yaşamı olumsuz etkileyen toz bulutunun, yağmurla dağılmasını beklediklerini açıkladı.

İl Sağlık Müdürlüğü'nce de toz bulutu nedeniyle solunum yolu hastalarına zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları yönünde uyarılarda bulunuldu.

ŞANLIURFA'DA TOZ BULUTU ETKİSİ
ŞANLIURFA'DA TOZ BULUTU ETKİSİ
ŞANLIURFA'DA TOZ BULUTU ETKİSİ
ŞANLIURFA'DA TOZ BULUTU ETKİSİ
ŞANLIURFA'DA TOZ BULUTU ETKİSİ
ŞANLIURFA'DA TOZ BULUTU ETKİSİ
ŞANLIURFA'DA TOZ BULUTU ETKİSİ
ŞANLIURFA'DA TOZ BULUTU ETKİSİ
ŞANLIURFA'DA TOZ BULUTU ETKİSİ

YORUMLAR
500
İstanbul'u kaplayan toz bulutu uçaktan görüntülendi İstanbul'u kaplayan toz bulutu uçaktan görüntülendi Kuvvetli rüzgar toz bulutu oluşturdu, tabelaları devirdi Kuvvetli rüzgar toz bulutu oluşturdu, tabelaları devirdi

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ŞANLIURFA'DA TOZ BULUTU ETKİSİ - Son Dakika


Son Dakika
17:44 Aynı aileden 7 kişiyi öldüren sanığın mahkemede verdiği "Seni ilgilendirmiyor" cevabı pes dedirtti
17:42 Beren Saat ile Kenan Doğulu, Neymar ile poz verdi
17:38 Büyükşen çifti cinayeti ile ilgili tutuklanan çoban serbest bırakıldı!
17:22 Polis ekiplerinin bir anlık dalgınlığından faydalanan kişi, kaşla göz arasında ekip otosundan kaçtı
17:09 Bakan Soylu açıkladı: 192 bin Suriyeliye vatandaşlık verildi
16:57 CHP'li ismin Selçuk ve Sümeyye Bayraktar paylaşımı dikkat çekti: Arkadaşlarım kusura bakmasınlar, o kadar samimi o kadar güzel geldi ki
16:52 Hekimsen açıkladı: Doktorlar mayıs ayında 6 gün iş bırakacak!
16:50 Acun Ilıcalı, Süper Lig'in yıldızıyla anlaştı! İşte Hull City'den sezonun ilk transferi
16:19 Petek Dinçöz'ün Miami'deki evini Reza Zarrab aldı iddiası!
16:14 Bakan Soylu'dan sığınmacılarla ilgili bayram açıklaması: Gidişlerine müsaade etmeme konusunda kısıtımız var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2022 17:51:11. #1.11#
SON DAKİKA: ŞANLIURFA'DA TOZ BULUTU ETKİSİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement