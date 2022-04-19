ŞANLIURFA - Toz taşınımı hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika
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ŞANLIURFA - Toz taşınımı hayatı olumsuz etkiledi

19.04.2022 17:57

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde toz taşınımı etkili oldu.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde toz taşınımı etkili oldu.

Kent genelindeki toz bulutu, Ceylanpınar ilçesinde akşam saatlerinde etkisini arttırdı. Toz bulutu nedeniyle gökyüzü kızıla dönerken, hava kalitesinde azalma ve görüş mesafesinde düşme yaşandı.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından da yapılan açıklamada vatandaşlara toz taşınımına yönelik uyarıda bulunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Merhamet Ölçe, solunum, akciğer, alerji ve kalp hastalığı olan kişilerin dışarıya çıkmamaları tavsiyesinde bulunarak, şunları kaydetti:

"Astımı, alerjik akciğer hastalıkları, solunum yolu rahatsızlıkları, kronik akciğer hastalığı, KOAH hastalığı, kalp hastalığı olan kişilerin dışarıya çıkmaması özellikle solunum partikülleri 10 mikronun altında olanlar akciğere direk ulaşabilmekte, 2,5 mikron altındaki partiküller akciğerin periferine kadar ulaşabilmektedir. Hastalar dışarı çıktığı dönemde öksürük, balgam, nefes darlığı, hırıltılı solunum oluşması durumunda mutlaka bir hekime başvurmaları gerekir.

Pencerelerin kapalı tutulmasını ve vatandaşların dışarı çıkmamasını herkesin iç ortamda kalmasını öneriyoruz. Pencereleri ve kapıları sıkı sıkı kapatalım çünkü, çok ince zerrecikler evin içerisine kadar girebilir. Baş ağrısı, nezle gibi benzeri şikayetler boğaz ağrısına yol açabilir. Vatandaşlarımızın dışarıya çıkması eğer zorunlu ise ilaçlarını kullanmalarını ve maske kullanmalarını önermekteyiz."

ŞANLIURFA - Toz taşınımı hayatı olumsuz etkiledi
ŞANLIURFA - Toz taşınımı hayatı olumsuz etkiledi
ŞANLIURFA - Toz taşınımı hayatı olumsuz etkiledi
ŞANLIURFA - Toz taşınımı hayatı olumsuz etkiledi
ŞANLIURFA - Toz taşınımı hayatı olumsuz etkiledi
ŞANLIURFA - Toz taşınımı hayatı olumsuz etkiledi

YORUMLAR
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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ŞANLIURFA - Toz taşınımı hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika


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