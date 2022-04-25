Şanlıurfa'da toz taşınımı hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika
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Şanlıurfa'da toz taşınımı hayatı olumsuz etkiledi

25.04.2022 16:39

Şanlıurfa'da toz taşınımı hayatı olumsuz etkilediŞANLIURFA Şanlıurfa'da etkili olan toz taşınımı hayatı olumsuz etkiledi.

Şanlıurfa'da toz taşınımı hayatı olumsuz etkiledi

ŞANLIURFA Şanlıurfa'da etkili olan toz taşınımı hayatı olumsuz etkiledi.

Şanlıurfa'da toz taşınımı etkili oluyor. Kentte dün gece saatlerinden itibaren etkisini arttıran Suriye kaynaklı toz taşınımı, sabah saatlerinde yoğunlaştı. Toz bulutu nedeniyle hava kalitesinde azalma ve görüş mesafesinde düşme yaşandı. Toz zerrecikleri araçların üzerini de kapladı. Meteoroloji yetkilileri, olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini bildirdi. Vatandaşlar, hava kalitesinde yaşanan azalma nedeniyle nefes almakta zorlandıklarını söyledi.

Şanlıurfa'da toz taşınımı hayatı olumsuz etkiledi
Şanlıurfa'da toz taşınımı hayatı olumsuz etkiledi
Şanlıurfa'da toz taşınımı hayatı olumsuz etkiledi
Şanlıurfa'da toz taşınımı hayatı olumsuz etkiledi

YORUMLAR
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Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da toz taşınımı hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika


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