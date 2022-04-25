Şanlıurfa'da toz taşınımı hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika

Şanlıurfa'da toz taşınımı hayatı olumsuz etkiledi

ŞANLIURFA Şanlıurfa'da etkili olan toz taşınımı hayatı olumsuz etkiledi.

Şanlıurfa'da toz taşınımı etkili oluyor. Kentte dün gece saatlerinden itibaren etkisini arttıran Suriye kaynaklı toz taşınımı, sabah saatlerinde yoğunlaştı. Toz bulutu nedeniyle hava kalitesinde azalma ve görüş mesafesinde düşme yaşandı. Toz zerrecikleri araçların üzerini de kapladı. Meteoroloji yetkilileri, olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini bildirdi. Vatandaşlar, hava kalitesinde yaşanan azalma nedeniyle nefes almakta zorlandıklarını söyledi.