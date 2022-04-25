Şanlıurfa'da toz taşınımı hayatı olumsuz etkiliyor - Son Dakika
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Şanlıurfa'da toz taşınımı hayatı olumsuz etkiliyor

25.04.2022 09:51
Şanlıurfa'da toz taşınımı hayatı olumsuz etkiliyor

Şanlıurfa'da toz taşınımı etkili oluyor.

Şanlıurfa'da toz taşınımı etkili oluyor.

Kentte gece saatlerinden itibaren etkisini arttıran Suriye kaynaklı toz taşınım sabah saatlerinde yoğunlaştı. Toz bulutu nedeniyle hava kalitesinde azalma ve görüş mesafesinde düşme yaşandı. Toz zerrecikleri araçların üzerini de kapladı.

Meteoroloji yetkilileri, olumsuz hava koşullarının gece saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesinin beklendiğini belirtti.

Uzmanlar, yaşlı, çocuk ve solunum sorunu bulunanların toz bulutunun olduğu saatlerde zorunlu haller dışında dışarı çıkmamaları uyarısında bulundu.

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Şanlıurfa, Suriye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da toz taşınımı hayatı olumsuz etkiliyor - Son Dakika


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