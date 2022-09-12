Şanlıurfa'da öğrenci servisleri denetlendi - Son Dakika
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Şanlıurfa'da öğrenci servisleri denetlendi

12.09.2022 10:36
Şanlıurfa'da öğrenci servisleri denetlendi

Şanlıurfa'da trafik ekipleri tarafından okul servislerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Şanlıurfa'da trafik ekipleri tarafından okul servislerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, öğrenci servislerin yoğun olarak geçiş yaptığı saatte Zeytindalı Eğitim Kampüsü mevkisinde durdurulan servis araçlarında çalışma ve güzergah izin belgesi, koltuk sayısından fazla öğrenci alınıp alınmadığı ile emniyet kemeri kontrolleri ve sürücü belgesi denetimi yapıldı.

Trafik güvenliği konusunda öğrencilerin bilgilendirilmesi ve farkındalık oluşması amacıyla yapılan denetimlerde ekipler, öğrenciler ve sürücülere bilgilendirmede bulundu.

Ayrıca, ekipler servis sürücülerine yönelik de uyulması gereken kurallarla ilgi eğitim verdi.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da öğrenci servisleri denetlendi - Son Dakika

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