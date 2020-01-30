Şanlıurfa'da trafik kazaı: 3 yaralı - Son Dakika

Şanlıurfa'da trafik kazaı: 3 yaralı
6 saat önce
Şanılurfa'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 05:00 Kaynak: AA
Şanılurfa'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mustafa Karakaya idaresindeki 01 VD 337 plakalı otomobil, Şanlıurfa- Akçakale kara yolunun 25'inci kilometresinde Ömer Bozkurt'un kullandığı 34 AGD 242 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, otomobillerde bulunan 3 kişi yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Harran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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