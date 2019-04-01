Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da Trafik Kazaları: 4 Yaralı

Şanlıurfa'da Trafik Kazaları: 4 Yaralı

1 saat önce

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazalarında 4 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da Trafik Kazaları: 4 Yaralı, System.String[]
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazalarında 4 kişi yaralandı.

Mahmut A. idaresindeki 06 AT 5806 plakalı otomobil, Siverek-Şanlıurfa karayolunun 4. kilometresinde sürücünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi.

Refüjde ters dönen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Öte yandan sürücüsü öğrenilemeyen 63 VK 260 plakalı otomobil, Siverek- Diyarbakır kara yolunun 10. kilometresinde tarlaya devrildi.

Araçta bulunan Mehmet B, Emiş B. ile Tavır T. yaralandı.

Her iki kazadaki yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 08:51 Kaynak: AA

Siverek, Şanlıurfa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP'nin Siverek Adayı Fatih Mehmet Bucak, İkinci Kez Gözaltına Alındı Sandıkların Yüzde Yüzü Açıldı, 30 İl El Değiştirdi! İşte O iller Öcalan'ın Memleketinde 30 Yıl Sonra AK Parti Kazandı AK Parti Genel Başkan Yardımısı Ali İhsan Yavuz'dan İstanbul Açıklaması: 17 Bin 410 Oy Bizim Adayımıza Yazılmalı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.4.2019 22:27:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da Trafik Kazaları: 4 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]