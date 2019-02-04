Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı
1 saat önce
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki pikabın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.
Şanlıurfa
'nın Siverek
ilçesinde iki pikabın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.
Kaza, Siverek - Adıyaman
karayolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Özcan K. yönetimindeki 27 P 3121 plakalı hayvan yüklü pikap, Arif T. hakimiyetindeki 46 VB 221 plakalı pikapla çarpıştı. Kazada pikap sürücüsü Özcan K. ile yanında bulunan Selim
B. ağır yaralandı. Olay yerinden geçen vatandaşların kazayı görmesi üzerine 112 acil ekipleri çağrıldı. Kısa sürede olay yerine intikal eden acil müdahale ekipleri, yaralıları Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına aldı. Selim B.'nin müdahalelere hayatını kaybettiği öğrenildi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 05:13 Kaynak: İHA
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