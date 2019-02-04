Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

55 dakika önce

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı, System.String[]
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Özcan Kılıç (25) idaresindeki 27 P 3121 plakalı kamyonet, Siverek - Adıyaman kara yolunun 30. kilometresinde Arif Taşlama'nın kullandığı 46 VB 221 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada araçta sıkışan sürücü Kılıç ile yanında bulunan Selim Bayram (35), çevredekilerin yardımıyla çıkarıldı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan yaralılardan Selim Bayram, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bayram'ın cesedi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 05:36 Kaynak: AA

Siverek, Şanlıurfa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şanlıurfa'da 1 Ay İçinde 8 Bebek, Annesi Tarafından Emzirilirken Hayatını Kaybetti Marmara'da Ürküten Görüntü! Yarım Tonluk Ölü Orkinoslar, Karaya Vurdu

Yağmurdan Sonra Oluşan Gölete Düşen Minik Mehmet Öldü! O Anlar Kamerada Eşi ve Çocukları Tarafından Öldürülen İş Adamı Cinayetinde Kan Donduran İfade
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.2.2019 18:31:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]