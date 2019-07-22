Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
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Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde lüks bir aracın şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi ise ağır yaralandı.
Şanlıurfa Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 12:17 Kaynak: İHA
'nın Hilvan
ilçesinde lüks bir aracın şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi ise ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, sabah saatlerinde Hilvan - Siverek
karayolu üzerinde yaşandı. Şeyhmus Yalav (33) idaresindeki 34 KR 5876 plakalı lüks araç, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada Şeyhmus Yalav hayatını kaybederken 1 kişi ise ağır yaralandı. Yaralı, olay yerine giden ambulansla Hilvan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA
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