Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
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Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi ise yaralandı.
Şanlıurfa
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 09:55 Kaynak: İHA
'nın Suruç
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi ise yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Gaziantep
karayolunun 40'ıncı kilometresinde yaşandı. Ercan Çakar (24) yönetimindeki 34 GK 8258 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyere çarptı. Kazada sürücü olay yerinde hayatını kaybederken Fadıl B. ile Orhan K. ise yaralandı. Yaralılar olay yerine giden ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ceset ise yapılan incelemenin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu
morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(İHA)
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