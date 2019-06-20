Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

1 saat önce

Şanlıurfa'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı, System.String[]
Şanlıurfa'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Karaköprü ilçesi Maşuk TOKİ yolundaki kavşakta meydana geldi. Suat Yılmaz idaresindeki 34 GF 5738 plakalı otomobil, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 BDT 407 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada, sürücüler ile Yavuz T. yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Suat Yılmaz, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yılmaz'ın cenazesi, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 06:33 Kaynak: İHA
Şanlıurfa, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İmparator İbrahim Tatlıses: Tayyip Erdoğan için ölürüm Mezarlıkta esrarengiz olay! 23 kaplumbağa ölüsü betona dizili halde bulundu Vahşi cinayetin sırrı çözüldü! İlişki için anlaştığı kadını, yeri beğenmeyince öldürmüş! Hindistan'da fil saldırısına uğrayan 2 kişi hayatını kaybetti

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.6.2019 19:43:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]