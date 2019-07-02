Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 ölü
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Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 ölü

44 dakika önce

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde otomobille traktörün çarpışması sonucu bir kişi öldü.

Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 ölü, System.String[]
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde otomobille traktörün çarpışması sonucu bir kişi öldü.
Mehmet Gice'nin (60) kullandığı 06 LMS 83 plakalı otomobil, Yukarı Esence Mahallesi yakınlarında sürücünün ismi henüz belirlenemeyen 63 SL 659 plakalı traktörle çarpıştı.
Kazada ağır yaralanan Gice, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Ceylanpınar Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 04:47 Kaynak: AA
Ceylanpınar, Şanlıurfa, Güncel
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