Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 ölü
44 dakika önce
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde otomobille traktörün çarpışması sonucu bir kişi öldü.
Şanlıurfa
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 04:47 Kaynak: AA
'nın Ceylanpınar
ilçesinde otomobille traktörün çarpışması sonucu bir kişi öldü.
Mehmet Gice'nin (60) kullandığı 06 LMS 83 plakalı otomobil, Yukarı Esence
Mahallesi yakınlarında sürücünün ismi henüz belirlenemeyen 63 SL 659 plakalı traktörle çarpıştı.
Kazada ağır yaralanan Gice, 112 Acil Servis
ekiplerince kaldırıldığı Ceylanpınar Devlet Hastanesi
'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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