Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 ölü
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ŞANLIURFA'da, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, refüjdeki bariyerlere çarptı.
Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 12:30 Kaynak: DHA
ŞANLIURFA'da, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, refüjdeki bariyerlere çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Şehmus Yalav hayatını kaybetti.
Kaza, Şanlıurfa- Siverek
karayolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Şanlıurfa yönünde ilerleyen Şehmus Yalav yönetimindeki 34 KR 5876 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak karşı şeride geçtikten sonra refüjdeki bariyerlere çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı ilk müdahaleye rağmen Şehmus Yalav kaza yerinde hayatını kaybetti. Yalav'ın cansız bedeni otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu
'na götürüldü. Jandarma
kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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