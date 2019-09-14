Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 ölü
Son Dakika Güncel Haber

Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 ölü

49 dakika önce

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü.

Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 ölü, System.String[]

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü.

Halil Oğurlu'nun kullandığı 27 BC 937 plakalı otomobil, Överler Mahallesi'nde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Ağır yaralı olarak 112 Acil Servis ekiplerince Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Oğurlu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şanlıurfa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 10:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Zıpkınla öldürülen Vatoz balığı kıyıya vurdu
İzmir'de feci kaza! Otomobil, çöp kamyonunun altına girdi: 2 ölü, 2 yaralı Öldüresiye dövülen genç, metruk binada kaderine terk edildi 12 yaşındaki Hakan, ineğin telef olma nedenini araştırırken canından oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.9.2019 11:27:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]