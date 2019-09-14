Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 ölü
49 dakika önce
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü.
Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 10:38 Kaynak: AA
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü.
Halil Oğurlu'nun kullandığı 27 BC 937 plakalı otomobil, Överler Mahallesi'nde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Ağır yaralı olarak 112 Acil Servis ekiplerince Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Oğurlu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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