Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 ölü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 ölü - Son Dakika

Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 ölü

6 saat önce

Şanlıurfa'da minibüs ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 ölü, System.String[]

Şanlıurfa'da minibüs ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Akçakale karayolunun 9'uncu kilometresinde yaşandı. Eyyüp A. yönetimindeki 6 K 1565 plakalı yolcu minibüsü, İsmail Hamur yönetimindeki motosiklet ile çarpıştı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 03:01 Kaynak: İHA
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