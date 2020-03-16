Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 ölü - Son Dakika

Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 ölü
32 dakika önce
Bozova ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 11:24 Kaynak: AA
Bozova ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Nusret Bozkurt'un (56) kullandığı 02 AAR 624 plakalı otomobil, Şanlıurfa- Adıyaman kara yolunun 57. kilometresinde şarampole devrildi.
Kazada ağır yaralanan Bozkurt, 112 Acil Servis ekiplerince Bozova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Bozkurt, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Nusret Bozkurt'un Kahta Devlet Hastanesinde memur olduğu öğrenildi.
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