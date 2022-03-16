Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

16.03.2022 19:30
Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Şanlıurfa'da 1 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı trafik kazası kameraya yansıdı.

Şanlıurfa'da 1 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı trafik kazası kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saat 17.45 sıralarında Şanlıurfa- Gaziantep karayolunun 32'nci kilometresinde meydana geldi. Tarık Y.'nin kullandığı 35 AVN 072 plakalı otomobil, petrol istasyonundan yola çıkan Abas Türkman'ın kullandığı 16 FN 682 plakalı otomobile çarptı. Kaza nedeniyle bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden saklı ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesi ile Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Suruç Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan sürücülerden Abas Türkman kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza anı ise petrol istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(Mehmet Bilgin/İHA)

Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

YORUMLAR
500
Son dakika: Burdur'da trafik kazası: 1 yaralı Son dakika: Burdur'da trafik kazası: 1 yaralı Elazığ'da trafik kazası: 1 yaralı Elazığ'da trafik kazası: 1 yaralı

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika


Son Dakika
19:24 EPDK'dan akaryakıt fiyatlarıyla ilgili açıklama: Tavan fiyat uygulama yetkimiz kanunen bulunmaktadır
19:15 Uluslararası Adalet Divanı'ndan önemli karar: Rusya, işgale son vermeli
19:11 16 yıl sonra hüsranla biten sezon! Cristiano Ronaldo kariyerinin en zor günlerini geçiriyor
18:56 ABD'den yeni hamle! Ukrayna'ya 13,6 milyar dolarlık yardım içeren bütçe tasarısını onayladı
18:25 Standart altının kilogramı 898 bin liraya geriledi
18:21 Barcelona için "İstanbul'a hoş geldiniz" paylaşımı yapıldı! Sarı-kırmızılı taraftar sosyal medyada beğeni yağdırdı
18:02 Japonya'da 7,3 şiddetinde deprem meydana geldi! Yetkililer tsunamiye karşı vatandaşları uyardı
17:58 Duş aldığı esnada göğüsleri patlayan film yıldızı Sophie Anderson, ameliyata alındı
17:30 Putin'e göre işgalin nedeni: Yakında nükleer silah sahibi olabilirlerdi
17:23 Fenerbahçe genç yeteneklerle sözleşme imzalayacak! Berke Özer ise bu isimler arasında yer almadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2022 19:49:40. #1.11#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement