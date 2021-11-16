Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika

Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybederken 4 kişi ise yaralandı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybederken 4 kişi ise yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Matla kırsal Mahallesinde yaşandı. İbrahim U.'nun kullandığı plakası henüz belirlenemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü İbrahim U. (65) ile birlikte Muhammet Mert U.(1), Zeynep U. (13), Halime T. (20) ve Yunus Emre Uman (3) yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan 3 yaşındaki Yunus Emre Uman yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

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