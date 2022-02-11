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Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı - Son Dakika

Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

11.02.2022 11:58
Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Gaziantep karayolunun 50'nci kilometresinde yaşandı. Hakan A.'nın kullandığı 63 YA 043 plakalı otomobil ile Ahmet T.'nin kullandığı 27 AKF 004 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada her iki otomobilde bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden ambulanslarla Suruç ve Birecik Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Adile B., kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

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Gaziantep, Şanlıurfa, Otomobil, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı - Son Dakika
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